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24.10.2018, 12:40

В Карпатах выпал снег: Драгобрат замело - фото

В Карпатах выпал снег: Драгобрат замело - фото - Фото
Скриншот видео

Популярный горнолыжный курорт замело снегом, и он продолжает идти

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В высокогорье Карпат выпал снег, замело горнолыжный курорт Драгобрат. Это видно на видео с веб-камер, установленных на горе. 

В онлайн-режиме видно, что снег продолжает падать. 

Также замело Поп-Иван Черногорский, сообщает Черногорский поисково-спасательный пост. Там идет мелкий снег, морозно - три градуса мороза, дует порывистый ветер 10 м/с, облачно и ограничена видимость.

Синоптики предупреждали, что сегодня и завтра в высокогорье Карпат может выпасть снег, а в Прикарпатье стоит ждать мокрого снега. 

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Теги: погода, снег, фото, Карпаты, драгобрат
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