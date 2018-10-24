В Карпатах выпал снег: Драгобрат замело - фото

Скриншот видео

commenthover

Популярный горнолыжный курорт замело снегом, и он продолжает идти

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В высокогорье Карпат выпал снег, замело горнолыжный курорт Драгобрат. Это видно на видео с веб-камер, установленных на горе.

В онлайн-режиме видно, что снег продолжает падать.

Также замело Поп-Иван Черногорский, сообщает Черногорский поисково-спасательный пост. Там идет мелкий снег, морозно - три градуса мороза, дует порывистый ветер 10 м/с, облачно и ограничена видимость.

Синоптики предупреждали, что сегодня и завтра в высокогорье Карпат может выпасть снег, а в Прикарпатье стоит ждать мокрого снега.