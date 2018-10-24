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24.10.2018, 09:55

Погода в Украине испортилась: чего ждать и когда распогодится

Погода в Украине испортилась: чего ждать и когда распогодится - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня и завтра над Украиной циклон - холодно, дожди и ветер, но к выходным должно заметно потеплеть

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Сегодня на всю территорию Украины пришел циклон с дождями, сильным ветром и похолоданием. Укргидрометцентр предупреждает о резкой смене погоды. 

Сегодня и завтра, кроме дождей, в северных, центральных регионах и Харьковской области стоит ожидать мокрый снег.

Ветер усилится до 15-20 м/с, а сегодня в западных областях местами будут порывы 25-30 м/с;

В высокогорье Карпат ожидается сильный снег, в Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метели. 

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что к выходным погода наладится - циклон уйдет, осадков станет меньше, будет солнечно и заметно потеплеет. 

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Теги: Украина, погода, дождь, циклон, мокрый снег, потеплееет
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