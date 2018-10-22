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22.10.2018, 10:05

Похолодание и мокрый снег: какой будет погода в Украине на неделе

Похолодание и мокрый снег: какой будет погода в Украине на неделе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Погода на этой неделе будет переменчивой - от относительно теплой и сухой до ночных заморозков и мокрого снега со штормовым ветром

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С начала новой недели в Украине похолодает до +9-15 градусов, а ближе к середине недели температура еще опустится до +7-12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. 

Ночью местами ожидаются заморозки. По всей стране станет более облачно и местами пойдут дожди. 

Сегодня, 22 октября, в большинстве областей будет сухо и без осадков, но самые сложные погодные условия будут в среду и четверг - дожди, штормовой ветер, температура днем до 10 градусов тепла. 

С севера придет циклон с атмосферными фронтами и в западных регионах, на севере и в Винницкой области может пойти мокрый снег с сильным ветром. 

В Киеве сегодня днем около +11 градусов, во вторник похолодает и может пойти небольшой дождь. В среду и четверг - дожди, сильный ветер и при низкой температуре может быть и мокрый снег. 

Синоптик прогнозирует, что уже на выходных погода наладится, снова появится солнце и потеплеет. 

Как сообщалось, сегодня в восточных областях Украины ожидаются дожди, на остальной части территории – облачно с прояснениями. 

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Теги: Украина, киев, погода, заморозки, похолодание, циклон, неделя, мокрый снег
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