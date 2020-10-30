В Киеве больше 700, в Харьковской области больше 600: данные по случаям COVID-19 за сутки

За минувшие сутки меньше всего заболевших зарегистрировали в Луганской и Кировоградской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве (741), Харьковской (659) и Хмельницкой (521) областях. Данные предоставлены Советом нацбезопасности и обороны.

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Данные по столице и областям:

Киев – 36 768 заболевших (741 за сутки);

Харьковская область – 35 675 (659);

Львовская – 29 314 (425);

Одесская – 24 116 (493);

Черновицкая – 21 273 (367);

Тернопольская – 20 411 (300);

Ивано-Франковская – 19 981 (385);

Ровенская – 18 857 (339);

Киевская – 16 119 (339);

Хмельницкая – 15 227 (521);

Днепропетровская – 14 655 (354);

Закарпатская – 14 158 (316);

Житомирская – 13 866 (348);

Волынская – 13 326 (237);

Сумская – 11 508 (270);

Винницкая – 10 115 (216);

Донецкая – 9643 (466);

Запорожская – 9567 (356);

Полтавская – 9220 (290);

Черкасская – 8952 (217);

Черниговская – 8631 (182);

Николаевская – 7574 (124);

Херсонская – 3800 (184);

Луганская – 3575 (93);

Кировоградская – 2398 (90).

Не указаны данные о ситуации с заболевшими на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Сегодня, 30 октября, общее количество выявленных заболевших коронавирусом в Украине за сутки превысило 8000 человек, 173 пациента скончались.

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Дарья Мостовая

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