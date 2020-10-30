В Киеве больше 700, в Харьковской области больше 600: данные по случаям COVID-19 за сутки
За минувшие сутки меньше всего заболевших зарегистрировали в Луганской и Кировоградской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве (741), Харьковской (659) и Хмельницкой (521) областях. Данные предоставлены Советом нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Данные по столице и областям:
Киев – 36 768 заболевших (741 за сутки);
Харьковская область – 35 675 (659);
Львовская – 29 314 (425);
Одесская – 24 116 (493);
Черновицкая – 21 273 (367);
Тернопольская – 20 411 (300);
Ивано-Франковская – 19 981 (385);
Ровенская – 18 857 (339);
Киевская – 16 119 (339);
Хмельницкая – 15 227 (521);
Днепропетровская – 14 655 (354);
Закарпатская – 14 158 (316);
Житомирская – 13 866 (348);
Волынская – 13 326 (237);
Сумская – 11 508 (270);
Винницкая – 10 115 (216);
Донецкая – 9643 (466);
Запорожская – 9567 (356);
Полтавская – 9220 (290);
Черкасская – 8952 (217);
Черниговская – 8631 (182);
Николаевская – 7574 (124);
Херсонская – 3800 (184);
Луганская – 3575 (93);
Кировоградская – 2398 (90).
Не указаны данные о ситуации с заболевшими на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
- Сегодня, 30 октября, общее количество выявленных заболевших коронавирусом в Украине за сутки превысило 8000 человек, 173 пациента скончались.
Читайте также: Инстинкт самосохранения есть. Украинцы уходят на карантин даже без официального локдауна
Комментарии