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В Киеве сегодня вечером и на выходных изменятся маршруты транспорта – список

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01.10.2021, 16:02
В Киеве сегодня вечером и на выходных изменятся маршруты транспорта – список - Фото
Фото: пресс-служба Киевпастранса

Из-за проведения в столице полумарафона 1-3 октября будет ограничено движение и изменятся маршруты транспорта. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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Из-за проведения Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 в столице ограничат движение и внесут изменения в маршруты городского транспорта.

В частности, с 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов № 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.
3 октября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

Троллейбусы

№ 3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 5 и 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода; 

№ 8, 9 и 17 – соответственно от ул. Смелянской, Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный"; № 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская"; № 14 и 15 – соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

№ 40 – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Автобусы

№ 5 – от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№ 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту,
далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный";
(в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого -
ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Михайловская – ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;

№ 20 – от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

№ 55 – от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

№ 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 – от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в направления движения маршрутных такси:
№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

  • 15 сентября КП Киевпастранс объявило тендер на закупку 17 электробусов и зарядных станций к ним. Стоимость закупки оценили в 319,6 млн грн.
  • 17 сентября 2021 года на пассажирских маршрутах Киева начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Проверять будут соблюдение температурного режима в салоне, наличие формы и необходимых документов у водителей, отсутствие музыки и плакатов, чистоту, техническое состояние транспорта, приспособленность к перевозке людей с ограниченными физическими возможностями и другое.

Читайте также: Киев отказался от традиционных бумажных билетов: как теперь оплачивать проезд

Виктория Найдёнова
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