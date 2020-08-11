В Киеве сожгли Tesla экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - фото, видео

Правоохранители уже открыли уголовное дело по факту умышленного поджога автомобиля

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Бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану сегодня ночью подожгли автомобиль Tesla Model S. В полиции уже открыли уголовное дело по факту поджога, сообщает пресс-служба столичной Нацполиции. Факт того, что подожгли именно его автомобиль, Богдан подтвердил в комментарии Украинской правде.

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11 августа в 02:41 в киевское управление ГСЧС поступил вызов, что во дворе 16-этажного дома по улице Юности загорелся автомобиль Tesla Model S. В 03:23 пожар потушили, но в машине был уничтожен салон, багажник, крыша, заднее и переднее стекла, два задних колеса и повреждено покрытие. О происшествии пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, автомобиль сгорел полностью, в качестве основной версии называют поджог.

По сообщению Нацполиции, от огня также пострадали автомобили, припаркованные рядом с Tesla - Mazdа и Honda, принадлежащие местным жителям. Сейчас по факту поджога открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества вследствие поджога).

Ранее автомобиль Богдана несколько раз использовал президент Владимир Зеленский - для съемки видеороликов, а в последнее время машиной пользовался брат владельца авто - Игорь Богдан.

ДОПОЛНЕНО В 12:58. Позже поджог авто прокомментировал и сам Андрей Богдан в Facebook. Он опубликовал видео с камер наблюдения и написал, что "это очередной момент в череде уголовных дел" против него и что он расценивает поджог как угрозу со стороны власти.

"Прослеживается определенный символизм - ровно полгода как я счастливым уволился с должности руководителя ОП. Я понимаю, что заказчик преступления имеет определенный уголовный опыт, а его соучастники сидят в высших кабинетах власти, но, дорогие, кризисные истории - моя работа", - отметил Богдан, пообещав вывести причастных на чистую воду.

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Дарья Мостовая

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