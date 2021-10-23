В Киеве за несоблюдение карантина оштрафовали ресторан

В Киеве за нарушение карантинных ограничений оштрафовали ресторан Nebos на Малой Житомирской. Об этом сообщают глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и Госпродпотребслужба.

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Радуцкий напомнил, что в столице действуют ограничения оранжевой зоны. Это означает соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Комиссия по жалобе киевлян провела проверку ресторана и выявила, что посетители и персонал передвигаются по заведению без масок, отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполняется регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей, не проводится температурный скрининг, столы расположены ближе чем 1,5 м, за ними размещают больше четырех человек, сообщил депутат.

Сотрудники полиции составили протокол об админнарушении по ч. 1 ст. 43-3 КУАП. Владельцу заведения грозит штраф от 17 000 до 170 000 грн. Окончательное решение за судом.

Госпродпотребслужба сообщила, что речь идет о ресторане Nebos, расположенном на Малой Житомирской 3/4.

Вадим Ребрина

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