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В Киеве задержали пропагандистов, которых спонсировали из России - СБУ

В Киеве задержали пропагандистов, которых спонсировали из России - СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
23.06.2020, 17:10

У одного из задержанных, по данным СБУ, - российский паспорт

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы пророссийских пропагандистов, которые агитировали за нарушение государственных границ и создание отдельных псевдореспублик. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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По данным предварительного следствия, пропагандисты снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.

Один из задержанных, говорят в СБУ, имеет российский паспорт. Сообщается, что злоумышленники часто были героями сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

В СБУ рассказали, что во время обыска изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные, по данным спецслужбы, спонсорами из России, носители информации, запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Следователи СБУ сообщили о подозрении организатору группы и его сообщнику в рамках уголовного производства, открытого по статье УК о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Наталия Софиенко
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