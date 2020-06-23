В Киеве задержали пропагандистов, которых спонсировали из России - СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы пророссийских пропагандистов, которые агитировали за нарушение государственных границ и создание отдельных псевдореспублик. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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По данным предварительного следствия, пропагандисты снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.
Один из задержанных, говорят в СБУ, имеет российский паспорт. Сообщается, что злоумышленники часто были героями сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.
В СБУ рассказали, что во время обыска изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные, по данным спецслужбы, спонсорами из России, носители информации, запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.
Следователи СБУ сообщили о подозрении организатору группы и его сообщнику в рамках уголовного производства, открытого по статье УК о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.