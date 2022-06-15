В Китае заявили, что могли получить первый сигнал от инопланетян. Потом удалили отчет

Китай заявил, что его гигантский телескоп Sky Eye, который считается крупнейшим и самым технологичным в мире, возможно, обнаружил признаки инопланетных цивилизаций. Об этом говорилось в отчете государственной газеты Science and Technology Daily, которая затем удалила отчет и сообщение об открытии, передает Bloomberg.

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По данным издания, в отчете сообщалось, что китайские ученые обнаружили необычные космические сигналы. Гигантский телескоп Sky Eye, возможно, обнаружил признаки жизни за пределами Земли, но достоверной информации нет.

В публикации сообщалось, что главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций Чжан Тонцзе из Китайской академии наук заявил, что узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye, отличаются от ранее захваченных, и команда продолжает их изучение.

Как пишет Bloomberg, непонятно, почему отчет был удален с сайта официальной газеты Министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже стала популярной в соцсети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

В сентябре 2020-го Sky Eye, расположенный в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеющий диаметр 500 метров, официально начал поиск инопланетной жизни. Согласно отчету, команда ученых обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и еще один подозрительный сигнал в 2022 году.

Чжан подчеркнул, что Sky Eye чрезвычайно чувствителен в низкочастотном радиодиапазоне и играет решающую роль в поиске инопланетных цивилизаций, однако подозрительные сигналы также могут быть своего рода радиопомехами и требуют дальнейшего исследования.

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Оксана Житнюк

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