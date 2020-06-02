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Китай начнет искать инопланетян в сентябре

Китай начнет искать инопланетян в сентябре - Фото
Радиотелескоп Китая (Фото - ЕРА - STR)
02.06.2020, 12:31

Китай начнет поиск инопланетных цивилизаций уже осенью этого года

Радиотелескоп "Небесный глаз Китая" в сентябре начнет поиск внеземных цивилизаций. Об этом в комментарии китайскому госагентству Science and Technology Daily заявил ученый Чжан Тунцзе.

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Строительство телескопа началось в 2011 году и завершилось в 2016 году. Работать он начал в январе 2020 года. Сейчас телескоп модернизируют.

Тонцзе рассказал, что во время испытаний телескоп уловил несколько сигналов, однако их следует изучать, чтобы понять, откуда они пришли. Он считает, что они вряд ли были получены от инопланетян. Поиск инопланетных цивилизаций, по словам ученого, не навредит "нормальным научным исследованиям", для которых был создан этот телескоп.

  • 12 января сообщалось, что в Китае заработал крупнейший в мире сферический радиотелескоп.
  • В конце апреля Пентагон опубликовал видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.

Читайте также: В сеть попал "секретный доклад" об НЛО-инциденте с авианосцем США

Владислав Сердюк
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