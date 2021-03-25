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В Коломые суд рассмотрит дело женщины, которая запостила в Facebook фейк о вакцине

25.03.2021, 21:31
В Коломые суд рассмотрит дело женщины, которая запостила в Facebook фейк о вакцине - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

В Коломыйский суд поступило дело о привлечении к административной ответственности местной жительницы, которая, согласно протоколу, распространила в Facebook ложную информацию о вакцине от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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К ответственности женщину хотят привлечь за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173 – 1 КУоАП).

"Из протокола об административном правонарушении следует, что жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице Фейсбук распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, что могло вызвать панику среди населения", – говорится в сообщении.

Судебное заседание по этому делу назначено на 8 апреля.

Женщине грозит штраф от десяти до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В начале марта Twitter заявил, что будет маркировать сообщения, содержащие дезинформацию о вакцинах от коронавируса.

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Вадим Ребрина
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facebook коломыя коронавирус
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