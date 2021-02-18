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В конце недели в Украину придет тепло, в понедельник до +12: карта погоды

18.02.2021, 09:01
В конце недели в Украину придет тепло, в понедельник до +12: карта погоды - Фото
Фото: pixabay.com

С выходных в Украине начнется потепление, в понедельник, 22 февраля, плюсовая температура установится по всей территории страны. Об этом говорит прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

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До пятницы, 19 февраля, в Украине ожидаются морозы в центральных областях – до -26 ночью в Черкасской области. Только в Закарпатской области днем 19 февраля ожидается +2..+4 тепла.

В субботу, 20 февраля, немного выше нуля температура поднимется в западных, южных и восточных областях, в Киеве -1..+1, в Сумской области до -5.

В воскресенье, 21 февраля, в западных областях температура поднимется до +4..+9 градусов тепла, в Одесской области до +5, в центральных и восточных областях температура будет колебаться от -1 до +4 градусов.

В понедельник, 22 февраля, тепло придет на всю территорию Украины. В Закарпатской области температура поднимется до +10..+12 градусов, в Киеве +6..+8, в восточных областях +2..+4 градуса, в южных областях от +4 до +9.

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Денис Юдин
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