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13.01.2019, 23:38

В Крыму зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа

В Крыму зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Случаи заболевания свиного и птичьего гриппа зарегистрированы в Севастополе

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В Севастополе временно оккупированного Крыма в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировано три случая заболевания гриппом (свиным и птичьим). Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог так называемого городского департамента здравоохранения Сергей Грыга, сообщают Крым. Реалии.

"Были только три подтвержденных случая гриппа – один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми", – отмечается в сообщении.

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10 января сообщалось, что с начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, умерли пятеро человек.

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Теги: Крым, севастополь, свиной и птичий грипп
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