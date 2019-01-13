В Крыму зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа

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В Севастополе временно оккупированного Крыма в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировано три случая заболевания гриппом (свиным и птичьим). Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог так называемого городского департамента здравоохранения Сергей Грыга, сообщают Крым. Реалии.

"Были только три подтвержденных случая гриппа – один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми", – отмечается в сообщении.

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10 января сообщалось, что с начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, умерли пятеро человек.