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В Минобразования сообщили, будут ли повышать стипендии студентам

В Минобразования сообщили, будут ли повышать стипендии студентам - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба МОН)
11.12.2019, 09:55

Министр признала, что социальные стипендии нужно верифицировать

На следующий год пока увеличение стипендий для студентов не закладывали. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

По словам министра, важно учесть, что есть два типа стипендий – социальные и академические.

"Социальные стипендии действительно нужно верифицировать. Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются. Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали», - отметила Новосад.

Она считает, что через существенное увеличение стипендий нужно постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать.

"У нас пока что нет конечной модели того, как мы будем менять подход к стипендиям. Но, по моему мнению, мы должны двигаться в направлении того, когда академические стипендии – это инструмент награждения лучших студентов", - объяснила она.

  • С 1 января 2017 года студенты-переселенцы начали получать социальные стипендии.
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