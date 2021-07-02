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В Минздраве рассказали, какие группы детей могут вакцинировать от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 12:41
В Минздраве рассказали, какие группы детей могут вакцинировать от COVID-19 - Фото
Игорь Кузин (Фото: uacrisis.org)

Министерство здравоохранения рассматривает вариант вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет. В МОЗ пока хотят прививать только детей, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 1+1.

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"Я хочу отметить, что это относится не к 100% детей, а только к тем, кто имеет сопутствующие заболевания от коронавирусной болезни", – сказал Кузин. 

Кроме того, замминистра говорит, что в целом непривитые дети могут быть не допущены к учебному процессу. 

"Для того, чтобы не допускать распространение кори, дифтерии и других инфекционных заболеваний мы будем работать над тем, чтобы эта норма была использована более активно. Они могут быть не допущены", – подчеркнул Кузин.

Читайте также: Інтерв'ю | Вакцинація має стати обов’язковою. Інтерв’ю з новим головним санлікарем Ігорем Кузіним

Станислав Стороженко
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минздрав дети вакцина школы коронавирус Игорь Кузин COVID-19
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