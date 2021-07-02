В Минздраве рассказали, какие группы детей могут вакцинировать от COVID-19

Министерство здравоохранения рассматривает вариант вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет. В МОЗ пока хотят прививать только детей, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 1+1.

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"Я хочу отметить, что это относится не к 100% детей, а только к тем, кто имеет сопутствующие заболевания от коронавирусной болезни", – сказал Кузин.

Кроме того, замминистра говорит, что в целом непривитые дети могут быть не допущены к учебному процессу.

"Для того, чтобы не допускать распространение кори, дифтерии и других инфекционных заболеваний мы будем работать над тем, чтобы эта норма была использована более активно. Они могут быть не допущены", – подчеркнул Кузин.

25 июня стало известно, что Министерство здравоохранения рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних из-за того, что штамм дельта, как говорят в МОЗ, может быстро поражать молодежь. Вакцинировать могут начать препаратом от Pfizer.

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Станислав Стороженко

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