В многодетной семье переселенцев с Донбасса от COVID умерли родители. 13 детей опекает ПЦУ
Православная церковь Украины заботится о 13 детях из семьи Родиковых, родители которых умерли от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Священник рассказал, что семья Родиковых жила в Макеевке, а после оккупации их города российскими террористами, переехала в Киевскую область. Их дом в Макеевке сожгли боевики.
По словам митрополита Епифания, в семье Родиковых были родные и приемные дети, но их никогда не делили на "своих" и "чужих".
"Сегодня эта семья, эти тринадцать детей, как никогда, нуждаются в поддержке. Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях", – написал предстоятель ПЦУ.
Он сообщил, что Киевская епархия ПЦУ создала целевой благотворительный фонд помощи семье Родикових.
"Впереди у этих детей вся жизнь, и в наших силах стать для них опорой – помочь получить качественное образование, содействовать развитию талантов, гарантировать трудоустройство по специальности, стать личным наставником – каждый, кто хочет помочь в самостоятельном жизненном старте этих детей, может выбрать свой путь поддержки", – написал митрополит Епифаний.
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