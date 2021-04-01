В многодетной семье переселенцев с Донбасса от COVID умерли родители. 13 детей опекает ПЦУ

Православная церковь Украины заботится о 13 детях из семьи Родиковых, родители которых умерли от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Священник рассказал, что семья Родиковых жила в Макеевке, а после оккупации их города российскими террористами, переехала в Киевскую область. Их дом в Макеевке сожгли боевики.

По словам митрополита Епифания, в семье Родиковых были родные и приемные дети, но их никогда не делили на "своих" и "чужих".

"Сегодня эта семья, эти тринадцать детей, как никогда, нуждаются в поддержке. Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях", – написал предстоятель ПЦУ.

Он сообщил, что Киевская епархия ПЦУ создала целевой благотворительный фонд помощи семье Родикових.

"Впереди у этих детей вся жизнь, и в наших силах стать для них опорой – помочь получить качественное образование, содействовать развитию талантов, гарантировать трудоустройство по специальности, стать личным наставником – каждый, кто хочет помочь в самостоятельном жизненном старте этих детей, может выбрать свой путь поддержки", – написал митрополит Епифаний.

27 января Кабмин принял постановление о повышении социальных стипендий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

31 марта в Украине выявили 17 569 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 421 пациентов умерли.

Наталия Медведева

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