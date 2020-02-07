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МОЗ: В Украине - дефицит медицинских масок из-за коронавируса

МОЗ: В Украине - дефицит медицинских масок из-за коронавируса - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
07.02.2020, 16:31

В Минздраве провели встречу с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, а также их поставщиками

На украинском рынке наблюдается "определенный дефицит" медицинских масок. Об этом 6 февраля в Киеве на брифинге заявил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", – сказал Андрей Скипальский.

Агентство Интерфакс-Украина взяло комментарий у директора аптечной сети "Аптека доброго дня" Андрея Паниматченко, который сообщил, что в последнее время спрос на медицинские маски вырос в 15 раз, поэтому аптечные сети и поставщики не в состоянии обеспечить такой спрос в полной мере. Тем более, что большинство масок, по словам Паниматченко, поставляется из Китая.

В то же время в других аптечных сетях агентству сообщили, что дефицит масок пока не фиксируется. Среди пяти опрошенных корреспондентом аптек и сети аптек в Киеве в наличии медицинских масок не было только в одной.

По состоянию на 7 февраля в мире новым коронавирусом 2019-nCoV заразились 31 472 человека, погибли - 638, победили болезнь 1553. В Украине подтвержденных случаев заражения нет.

После вспышки коронавируса в Китае компания Международные авиалинии Украины (МАУ) вернула в Украину 457 пассажиров из китайского острова Хайнань. Последний рейс был выполнен 4 февраля.

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