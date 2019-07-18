В МВД показали отчет офицера общины: Вызвал доверие шести бабушек

Фото: mvs.gov.ua

В МВД заявили о первых положительных результатах работы 34 полицейских офицеров общины, проиллюстрировав это текстом внутреннего суточного отчета одного из таких офицеров. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении LIGA.net.

В МВД сообщили, что до конца этого года офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, а в 2020 году этот проект охватит всю страну.

50 дней назад первые 34 офицера заступили на службу в Днепропетровской области.

В министерстве привели текст суточного отчета во внутреннем рабочем чате одного из офицеров:

"Итак, за сегодня все по плану))). Сначала взял списки согласно проекту "Чужой". Затем пришел в детский сад (думал, Рено разберут на запчасти). Затем напечатал материалы, завтра сдам на подпись. Затем вместе с представителями ОТГ вручили предупреждение тем, кто не соблюдает правила благоустройства. Помирил две семьи и предоставил консультации еще четырем гражданам. Пообщался с двумя людьми с нарушенной психикой. Сначала был подавлен, потом отпустило. Вызвал к себе доверие шести бабушек (теперь их боюсь, потому что они хотят меня видеть у себя на днях рождения, а я женат). Единственное, что меня смущает - это отсутствие протоколов (видимо привычка). Поэтому прошу развеять сомнения. Кстати, господин, на которого я составил протокол по ст. 152 КУоАП вчера, сегодня упорно косил сорняки и во дворе, и на приусадебном участке. Хотя его соседи в это не верили".

Презентация проекта "Полицейский офицер общины" состоялась 28 мая в Киеве.