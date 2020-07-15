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В МВД рассказали, как получить водительские права без очереди

15.07.2020, 10:59
В МВД рассказали, как получить водительские права без очереди - Фото
Фото: пресс-служба МВД

Отныне удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди

Пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах Министерства внутренних дел обещают выдавать без очереди. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

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Чтобы забрать удостоверение без очереди, его предварительно нужно заказать онлайн через электронный кабинет водителя, отмечают в МВД.

Сначала необходимо авторизоваться в е-кабинете водителя, перейти в блок Электронные услуги и выбрать Восстановление и обмен водительского удостоверения. После - заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медсправки.

Затем нужно выбрать место получения документа, подписать заявление с помощью электронной подписи и оплатить услугу банковской картой.

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Квитанция об оплате придет на электронную почту. Готовность прав можно отследить в е-кабинете водителя. В МВД советуют также согласовать получение пластикового водительского удостоверения в выбранном сервисном центре МВД.

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Наталия Софиенко
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