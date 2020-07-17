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В МВД упростили подтверждение водительского стажа: что изменилось

17.07.2020, 18:13
В МВД упростили подтверждение водительского стажа: что изменилось - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Кроме того, ряд изменений коснулся порядка приема экзаменов на получение водительского удостоверения

Сегодня вступил в силу приказ Министерства внутренних дел № 408, который расширил перечень документов, подтверждающих навыки вождения и утвердил изменения в приеме экзаменов для получения водительских прав, сообщает пресс-центр Главного сервисного центра МВД.

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Нововведения с 17 июля

  1. При получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий - В, С1, С, D1 и D. Также максимально допустимый перерыв в стаже вождения теперь составляет до трех месяцев;

  2. Подтвердить навыки управления транспортным средством также можно: а) документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и б) документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

  3. При открытии двух и более категорий теоретический экзамен будет сдаваться один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

  4. Экзамен будет прекращаться, если сдающий будет пользоваться дополнительными электронными устройствами, подсказками и т.п.;

  5. Минимальная продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена будет составлять: на площадке - не менее 10 минут, на дороге - не менее 20 минут, а максимальная - не более одного часа;

  6. На практическом экзамене можно будет отклоняться от маршрута его проведения, если дальнейшее движение на нем невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

  7. Проведение экзамена будет полностью фиксироваться камерами, а сами результаты экзамена можно будет обжаловать в течение десяти рабочих дней;

  8. Имеющуюся категорию могут исключить, если она не будет подтверждена медицинской справкой.

Также были установлены основания для аннулирования водительского удостоверения:

- если удостоверения было выдано с нарушением требований инструкции,

- если были предоставлены поддельные или фиктивные документы,

- если водителя лишили удостоверения, полученного им впервые,

- если в единый реестр дел МВД внесли фиктивные сведения о прохождении экзамена.

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Дарья Мостовая
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