В МВД упростили подтверждение водительского стажа: что изменилось

Кроме того, ряд изменений коснулся порядка приема экзаменов на получение водительского удостоверения

Сегодня вступил в силу приказ Министерства внутренних дел № 408, который расширил перечень документов, подтверждающих навыки вождения и утвердил изменения в приеме экзаменов для получения водительских прав, сообщает пресс-центр Главного сервисного центра МВД.

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Нововведения с 17 июля

При получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий - В, С1, С, D1 и D. Также максимально допустимый перерыв в стаже вождения теперь составляет до трех месяцев; Подтвердить навыки управления транспортным средством также можно: а) документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и б) документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном; При открытии двух и более категорий теоретический экзамен будет сдаваться один раз по экзаменационным билетам высшей категории; Экзамен будет прекращаться, если сдающий будет пользоваться дополнительными электронными устройствами, подсказками и т.п.; Минимальная продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена будет составлять: на площадке - не менее 10 минут, на дороге - не менее 20 минут, а максимальная - не более одного часа; На практическом экзамене можно будет отклоняться от маршрута его проведения, если дальнейшее движение на нем невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.); Проведение экзамена будет полностью фиксироваться камерами, а сами результаты экзамена можно будет обжаловать в течение десяти рабочих дней; Имеющуюся категорию могут исключить, если она не будет подтверждена медицинской справкой.

Также были установлены основания для аннулирования водительского удостоверения:

- если удостоверения было выдано с нарушением требований инструкции,

- если были предоставлены поддельные или фиктивные документы,

- если водителя лишили удостоверения, полученного им впервые,

- если в единый реестр дел МВД внесли фиктивные сведения о прохождении экзамена.

15 июля в МВД рассказали, как получить водительские права без очереди.

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Дарья Мостовая

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