В МВД заявили, что водительские права нельзя купить

Фото: пресс-служба МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине побороли проблему покупки водительских прав. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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"Последние пять лет мы эту проблему побороли. Все тесты мы выложили в интернет, и каждый желающий может их сто раз пройти. Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим. А с прошлого года мы ввели новый проект, в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, в Швеции, чтобы получить права, человек должен провести с инструктором 100 часов.

"У нас только 20. Мы готовимся к тому, чтобы поднять хотя бы до 80 часов. Это повысит стоимость обучения в четыре раза, но повысит степень ответственности и инструкторов, и обучающихся", - уточнил чиновник.

С 22 мая сервисные центры МВД возобновили принятие практических экзаменов на получение водительских прав.

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