В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время: как переводить стрелки

На этих выходных, с 28 на 29 марта 2020 года, в 03:00 Украина переходит на летнее время, поэтому стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Об этом сообщает департамент технического регулирования и метрологии министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.
Согласно постановлению Кабмина, на территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один назад.
Для того, чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм человека, медики рекомендуют:
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