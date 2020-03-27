В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время: как переводить стрелки

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На этих выходных, с 28 на 29 марта 2020 года, в 03:00 Украина переходит на летнее время, поэтому стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Об этом сообщает департамент технического регулирования и метрологии министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

Согласно постановлению Кабмина, на территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один назад.

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм человека, медики рекомендуют:

оптимизировать физические и эмоциональные загрузки;

соблюдать здоровую диету;

увеличить время прогулок на свежем воздухе;

стараться не спать накануне днем;

прекратить пользоваться гаджетами минимум за час до сна;

проветривать помещения;

отказаться от большего количества кофе и крепкого чая.

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В ночь на 27 октября Украина перешла на зимнее время, стрелки часов перевелись на один час назад .