В Нью-Йорке собрали почти $10 тыс. для раненых украинских военных

Фото: скриншот видео

В Украинской греко-католической церкви св. Юра в Нью-Йорке вчера, 27 января, прошел благотворительный концерт в поддержку раненых украинских военных. Об этом сообщает Укринформ.

За день удалось собрать $9,67 тыс.

Реклама

Благотворительный концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine вместе с львовским скрипачом-виртуозом Александр Божиком.

"Надо продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 тысяч раненых военных в Украине. Много тяжелых", - рассказала президент фонда Ирина Ващук Диспио.

По ее словам, этот концерт является одним из восьми в поддержку раненых украинских военных в США.

Фонд Revived Soldiers Ukraine, который существует с конца 2015 года, собрал около $60 тыс. в 2016 году, около $130 тыс. - в 2017-м и около $340 тыс. - в прошлом году. За это время удалось организовать операции и лечения в США 13 военнослужащих с самыми сложными ранениями, помочь 58 раненым военным в Украине. Недавно фонд также основал украинский филиал.