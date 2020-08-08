В Одессе можно купаться на всех пляжах, в Затоке - нет
08.08.2020, 17:20
Пляжи в Одессе (фото - dumskaya.net)
В курортной Затоке выявили загрязнение морской воды вредоносными микробами
Вода на одесских пляжах соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, передает Думская.
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"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.
Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.
- 21 июля Госпродпотребслужба рекомендовала не купаться на девяти пляжах Одессы.
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