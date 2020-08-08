В Одессе можно купаться на всех пляжах, в Затоке - нет

В курортной Затоке выявили загрязнение морской воды вредоносными микробами

Вода на одесских пляжах соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, передает Думская.

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"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

Госпродпотребслужба рекомендовала не купаться на девяти пляжах Одессы. 21 июля

Арина Толина

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