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В Одессе можно купаться на всех пляжах, в Затоке - нет

08.08.2020, 17:20
В Одессе можно купаться на всех пляжах, в Затоке - нет - Фото
Пляжи в Одессе (фото - dumskaya.net)

В курортной Затоке выявили загрязнение морской воды вредоносными микробами

Вода на одесских пляжах соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания.  Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, передает Думская.

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"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

  • 21 июля Госпродпотребслужба рекомендовала не купаться на девяти пляжах Одессы.
Арина Толина
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