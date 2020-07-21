В Одессе не рекомендуют купаться на девяти пляжах – список
21.07.2020, 09:14
Одесский пляж (Фото: пресс-служба президента)
На популярных одесских пляжах, таких как Ланжерон, Аркадия, Отрада, вода не соответствует сантирано-микробиологическим нормам
Госпродпотребслужба рекомендует не купаться на девяти пляжах Одессы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.
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В список вошли пляжи:
- Ланжерон;
- Аркадия;
- Отрада;
- Дельфин;
- Лузановка;
- Молодая Гвардия;
- 10, 13, 16 станции Большого Фонтана.
При этом отмечается, что отобранные 6 июля пробы показали, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам на всех контрольных точках Одессы.
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