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В Одессе не рекомендуют купаться на девяти пляжах – список

21.07.2020, 09:14
В Одессе не рекомендуют купаться на девяти пляжах – список - Фото
Одесский пляж (Фото: пресс-служба президента)

На популярных одесских пляжах, таких как Ланжерон, Аркадия, Отрада, вода не соответствует сантирано-микробиологическим нормам

Госпродпотребслужба рекомендует не купаться на девяти пляжах Одессы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

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В список вошли пляжи:

- Ланжерон;

- Аркадия;

- Отрада;

- Дельфин;

- Лузановка;

- Молодая Гвардия;

- 10, 13, 16 станции Большого Фонтана.

При этом отмечается, что отобранные 6 июля пробы показали, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам на всех контрольных точках Одессы.

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Марк Сировой
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