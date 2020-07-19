С утками не плавать. Ляшко рассказал, как не подхватить инфекцию на пляже
Открытые водоемы не считаются источником передачи коронавируса, но на них можно подхватить гепатит А, холеру и тиф, отмечает главный санврач Ляшко
Чтобы не заразиться на пляже инфекцией следует купаться лишь в водоемах, где это разрешено, и соблюдать ряд правил безопасности. Об этом напомнил в Facebook главный санврач Виктор Ляшко.
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Он подчеркнул, что речь идет не о коронавирусе (открытые водоемы не считаются источником его передачи), а о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе и даже брюшном тифе.
Чтобы не заразиться необходимо:
- выбирать для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешение; обходить водоемы, у которых стоит табличка "купаться запрещено";
- не купаться в водоемах с домашними животными;
- обходить стороной водоемы со стоячей водой, зарослями или там, где плавают утки;
- не пить воду из водоема, избегать глотания воды во время купания, не мыть в водоеме овощи и фрукты;
- не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после болезни;
- во время купания не глотать воду из водоема;
- не употреблять алкоголь, не купаться пьяным.
По словам Ляшко симптомами заражения могут быть зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры.
Они могут проявляться сразу же, спустя несколько дней или даже недель. При выявлении симптомов Ляшко рекомендует сразу же обращаться к врачу.
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