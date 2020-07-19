С утками не плавать. Ляшко рассказал, как не подхватить инфекцию на пляже

Открытые водоемы не считаются источником передачи коронавируса, но на них можно подхватить гепатит А, холеру и тиф, отмечает главный санврач Ляшко

Чтобы не заразиться на пляже инфекцией следует купаться лишь в водоемах, где это разрешено, и соблюдать ряд правил безопасности. Об этом напомнил в Facebook главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что речь идет не о коронавирусе (открытые водоемы не считаются источником его передачи), а о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе и даже брюшном тифе.

Чтобы не заразиться необходимо:

- выбирать для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешение; обходить водоемы, у которых стоит табличка "купаться запрещено";

- не купаться в водоемах с домашними животными;

- обходить стороной водоемы со стоячей водой, зарослями или там, где плавают утки;

- не пить воду из водоема, избегать глотания воды во время купания, не мыть в водоеме овощи и фрукты;

- не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после болезни;

- во время купания не глотать воду из водоема;

- не употреблять алкоголь, не купаться пьяным.

По словам Ляшко симптомами заражения могут быть зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры.

Они могут проявляться сразу же, спустя несколько дней или даже недель. При выявлении симптомов Ляшко рекомендует сразу же обращаться к врачу.

На 16 июля в Киеве разрешили купаться на девяти пляжах - смотрите список

Читайте также: Минздрав рекомендовал закрыть некоторые пляжи в Одессе, Киеве и четырех областях

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.