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В Киеве можно купаться на девяти пляжах. Список

16.07.2020, 13:52
В Киеве можно купаться на девяти пляжах. Список - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По результатам лабораторных исследований воды, в Киеве снова разрешили купаться на девяти пляжах

Пробы воды, взятые с девяти пляжей Киева, соответствуют требуемым нормам. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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По результатам лабораторных исследований воды, снова разрешили купаться на следующих пляжах:

  1. "Венеция";
  2. "Веселка";
  3. "Детский";
  4. "Золотой";
  5. "Молодежный";
  6. "Центральный";
  7. "Троещина";
  8. "Черторый";
  9. "Галерный".

Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют.

Кроме того, купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". "Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.

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Наталия Софиенко
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