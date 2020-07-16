В Киеве можно купаться на девяти пляжах. Список
По результатам лабораторных исследований воды, в Киеве снова разрешили купаться на девяти пляжах
Пробы воды, взятые с девяти пляжей Киева, соответствуют требуемым нормам. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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По результатам лабораторных исследований воды, снова разрешили купаться на следующих пляжах:
- "Венеция";
- "Веселка";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Центральный";
- "Троещина";
- "Черторый";
- "Галерный".
Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют.
Кроме того, купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". "Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.
- На 9 июля 15 пляжей столицы не соответствовали санитарным нормам и не были пригодны для купания, на 12 из них нашли кишечную палочку. Хотя 19 июня пляжи Киева открыли для купания - паспорта готовности получили 12 пляж и 20 зон отдыха.
- 13 июля на всех столичных пляжах не рекомендовали купаться - в воде обнаружили чрезмерное содержание кишечной палочки.
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