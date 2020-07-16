В Киеве можно купаться на девяти пляжах. Список

По результатам лабораторных исследований воды, в Киеве снова разрешили купаться на девяти пляжах

Пробы воды, взятые с девяти пляжей Киева, соответствуют требуемым нормам. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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По результатам лабораторных исследований воды, снова разрешили купаться на следующих пляжах:

"Венеция"; "Веселка"; "Детский"; "Золотой"; "Молодежный"; "Центральный"; "Троещина"; "Черторый"; "Галерный".

Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют.

Кроме того, купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". "Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.

На 9 июля 15 пляжей столицы не соответствовали санитарным нормам и не были пригодны для купания, на 12 из них нашли кишечную палочку. Хотя 19 июня пляжи Киева открыли для купания - паспорта готовности получили 12 пляж и 20 зон отдыха.

13 июля н а всех столичных пляжах не рекомендовали купаться - в воде обнаружили чрезмерное содержание кишечной палочки.

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Наталия Софиенко

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