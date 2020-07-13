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В Киеве ни на одном пляже купаться пока нельзя - Кличко

13.07.2020, 12:49
В Киеве ни на одном пляже купаться пока нельзя - Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - пресс-служба КГГА)

В воде обнаружили повышенное содержание кишечной палочки, но ситуация должна нормализоваться к концу недели

На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется - в воде обнаружили чрезмерное содержание кишечной палочки, сообщил на пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

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Он напомнил, что на прошлой неделе на всех пляжах столицы были вывешены желтые флаги, что означало, что купаться там нежелательно - можно только отдыхать и загорать.

По словам Кличко, такая ситуация сложилась из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на той неделе. " По результатам анализа взятых проб в воде обнаружили повышенные показатели содержания кишечной палочки", - добавил он. 

После сильных дождей такие показатели в водоемах всегда повышаются, отметил мэр, подчеркнув, что возвращение к нормальным показателям должно произойти через три-четыре дня, при этом новые пробы воды возьмут уже сегодня.

В четверг-пятницу столичная власть готова будет сообщить, на каких пляжах уже можно будет купаться, сказал Кличко, посоветовав киевлянам до этого времени только загорать, любоваться видами Днепра и играть в волейбол.

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Дарья Мостовая
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