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12.06.2019, 11:51

В одной из областей формируют новый танковый батальон ВСУ

В одной из областей формируют новый танковый батальон ВСУ - Фото
Фото: facebook.com/kommander.nord

Воинская часть будет сформирована военнослужащими только по контракту

В Черниговской области в в/ч под селом Гончаровское будет сформирован 12-й отдельный танковый батальон. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Север".

"Новая военная часть не входит в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и является полностью самостоятельным подразделением", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжается получение боевой техники, вооружения и военно - материальных запасов.

Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту. На территории Гончаровского в текущем году будет введено в эксплуатации три общежития улучшенного типа.

20 февраля 2019 года военнослужащие одной из танковых бригад ВСУ приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой на одном из полигонов Черниговской области.

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Теги: черниговская область, танковый батальон, север
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