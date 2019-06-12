В одной из областей формируют новый танковый батальон ВСУ

Фото: facebook.com/kommander.nord

В Черниговской области в в/ч под селом Гончаровское будет сформирован 12-й отдельный танковый батальон. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Север".

"Новая военная часть не входит в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и является полностью самостоятельным подразделением", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжается получение боевой техники, вооружения и военно - материальных запасов.

Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту. На территории Гончаровского в текущем году будет введено в эксплуатации три общежития улучшенного типа.

20 февраля 2019 года военнослужащие одной из танковых бригад ВСУ приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой на одном из полигонов Черниговской области.