В Офисе генпрокурора рассказали, что делать, если вас избили полицейские: видео

Скриншот с видео

Офис Генерального прокурора разработал алгоритм действий, которые советуют предпринять человеку, оказавшемуся в ситуации неоправданного применения силы со стороны правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба офиса.

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Согласно инструкции, необходимо запомнить время, место, возможных свидетелей, количество и внешний вид преступников; попробовать снять все на видео; обратиться к медикам для подтверждения полученных травм и обратиться в ближайшее отделение прокуратуры или ГБР.

В Офисе генпрокурора советуют также взять контактный номер следователя и немедленно сообщать ему в случае поступления угроз.

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Там сообщили, что в этом году сообщили о подозрении в применении пыток восьмерым правоохранителям. Три уголовные производства направлены в суд. Еще 24 правоохранителям сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшимся насилием. 19 дел направлено в суд.

В феврале в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех сотрудников управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Полицейские обвиняются в избиении 59-летней женщины и ее 35-летнего сына, инвалида третьей группы.