В Париже умер человек, спасший от нацистов сотни еврейских детей

Жорж Луанже (фото - LE BLOG DE L’AMEJDAM)

Герой движения Сопротивления против нацистской Германии и ее союзников, переправивший в годы Второй мировой войны сотни еврейских детей из Франции в Швейцарию - Жорж Луанже скончался в возрасте 108 лет в Париже. Об этом сообщает агентство AFP.

В годы войны Луанже, родившийся в 1910 году в Страсбурге в еврейской семье, придумал несколько способов спасения детей.

Реклама

По одному из сценариев детей облачали в траурные одежды и приводили на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы. По лестнице могильщика беглецы перелезали через окружавшую кладбище высокую стену и, преодолев небольшое расстояние, оказывались в Швейцарии.

Для реализации второго сценария Луанже устроил всего в 50 метрах от границы футбольную площадку.

"Я бросал мяч так, чтобы он пролетел около сотни метров в направлении швейцарской границы, и просил детей сбегать за ним. Они так и поступали и таким образом пересекали границу, - рассказал он в интервью, опубликованном в 2018 году онлайн-изданием Tablet. - Спустя некоторое время итальянцы покинули Францию, и ее заняли немцы. Подобные игры стали слишком опасными. При немцах мы так не делали".

Жоржу Луанже удалось спасти не менее 350 детей.

Читайте также: Умер старейший ветеран Второй мировой войны

За отвагу он был награжден медалью Сопротивления, Военным крестом и орденом Почетного Легиона.