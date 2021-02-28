В первые дни весны синоптики прогнозируют в Украине до 13° тепла, но кое-где будет снег

Средняя температура в марте в Украине будет колебаться в пределах 0-6° тепла, в некоторых районах воздух прогреется до 13° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как отмечают синоптики, среднее месячное количество осадков в марте составит 26-50 мм, а в горных районах 40-85 мм.

В первый день весны снег возможен на Правобережье и крайнем востоке, в Карпатах и ​​на Прикарпатье, температура ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла, на Закарпатье до 10° тепла. На дорогах, кроме юга и востока, ожидается местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, ночью в Карпатах и ​​Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области 1 марта ночью прогнозируют небольшой мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 7-10 м/с. В столице ожидается – ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла, в Киевской области – ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла.

Днем ​​2 марта во северо-восточных и восточных, и в течение 3 марта во восточных областях синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с.

По прогнозу синоптиков, температура – ночью от 2° тепла до 3° мороза, 2 марта на востоке страны – до 6° мороза, днем 2-7° тепла; в западных областях – 5-10° тепла; в Карпатах – ночью 2-7° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В столичном регионе 2-3 марта осадки не ожидаются. Ветер – западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью прогнозируется от 2° тепла до 3° мороза, днем – ​​2-7° тепла.

В Украине 4 марта осадки не ожидаются. Температура – ночью 0-5° мороза; днем 4-10° тепла, в юго-западной части до 13°.

5 марта в западных, северных, днем ​​и в большинстве центральных областей прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Температура: ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-6° тепла, на юге страны и Закарпатье 8-13°.

В Киеве и области 4 марта без осадков. Температура – ночью 0-5° мороза, днем ​​5-10° тепла. 5 марта ожидается небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем. Температура: ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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Наталия Медведева

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