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В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег: фото, видео

18.02.2021, 21:14
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег: фото, видео - Фото
Фото: EPA

Сегодня жители Иерусалима впервые за шесть лет, проснувшись, увидели, что город накрыло снежное одеяло. Снег в городе начал падать в среду днем, за ночь покров достиг от семи до десяти сантиметров, пишет Haaretz.

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В городе наблюдались перебои с движением транспорта, занятия в школах начались позже чем обычно.

Ожидается, что в течение дня снегопад будет постепенно ослабевать, а пятница принесет дожди и холод на севере и в центре страны.

Times of Israel сообщает, что в городе Кирьят-Гат на юге страны от переохлаждения скончался мужчина. В экстренных службах заявили, что нашли его на улице и не смогли реанимировать.

Вадим Ребрина
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Израиль погода снег
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