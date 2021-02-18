В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег: фото, видео
Сегодня жители Иерусалима впервые за шесть лет, проснувшись, увидели, что город накрыло снежное одеяло. Снег в городе начал падать в среду днем, за ночь покров достиг от семи до десяти сантиметров, пишет Haaretz.
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В городе наблюдались перебои с движением транспорта, занятия в школах начались позже чем обычно.
Ожидается, что в течение дня снегопад будет постепенно ослабевать, а пятница принесет дожди и холод на севере и в центре страны.
Times of Israel сообщает, что в городе Кирьят-Гат на юге страны от переохлаждения скончался мужчина. В экстренных службах заявили, что нашли его на улице и не смогли реанимировать.
אין תמונה יותר יפה מזה שלג בכותל המערבי מקום שלא זזה שכינה מעולם— משה רבין איש הנעייס כל העידכונים והצחוקים רק פה (@MosheR200) February 17, 2021
*כל הנעייס* pic.twitter.com/uLcZMFgbx4
שלג גם מכסה (חלקית) את כיפת הסלע.— Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) February 17, 2021
ثلوج تغطي بشكل جزئي قبة الصخرة المشرفة. pic.twitter.com/uJrsyymWgY
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