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В Раде предложили украинцам новый праздник – День борща

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 12:23
В Раде предложили украинцам новый праздник – День борща - Фото
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления о введении нового национального праздника – Дня украинского борща. Предлагается отмечать его во вторую субботу сентября.

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По постановлению Рады, праздновать День борща будут на государственном уровне. В каждой области планируют проводить фестивали и соревнования по приготовлению традиционного украинского блюда.

Депутаты также предлагают организовать тематические мероприятия, лекции и дискуссии о феномене борща, его культурологической составляющей. Главный инициатор законопроекта Ярослав Юрчишин приравнивает блюдо к "маркеру национальной идентичности".

"Инициатива создания Дня украинского борща – дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией, должна обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, тягость культурной традиции", — говорится в пояснительной записке.

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Проект рассматривает Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Если его примут, уже в следующем году у украинцев будет новый праздник.

Марина Тищенко
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верховна рада праздник борщ национальная идентичность
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