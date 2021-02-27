Борщ попал в двадцатку вкуснейших супов мира по версии CNN

Украинский борщ попал в составленный американским изданием CNN список из 20-ти самых вкусных супов в мире.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном супном бульоне, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это вовсе не простой свекольный суп. Острый вкус ему придает квас – молочно-ферментированный свекольный сок. Это еще одна региональная особенность фирменного блюда", – так описали американцы украинский борщ.

Под "квасом" очевидно имеется в виду квашенная свекла.

"И хотя этот суп иногда относят к русской кухне, это утверждение активно оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", – пишут авторы материала.

В список также попали нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, грузинский харчо, китайский ланчжоу, мьянмарский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.

В декабре 2020 года украинские дипломаты обращались к представителям Groupe Michelin из-за того, что в их пресс-релизе было указано, что борщ – это "национальное первое блюдо русской кухни".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.