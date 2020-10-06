Борщ, вышивки, гуляние и лижныки. В Украине дополнили список нематериального наследия

Аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций, написал министр культуры

Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при МКИП. Об этом сообщил в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

"Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций", – написал он.

Кроме этого, по информации Ткаченко, в Национальный перечень войдут:

- Технология создания клембовской рубашки "с цветком".

- Пасхальное гуляние "Водити Володара" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области.

- Борщевская народная вышивка.

- Карпатское лижныкарство.

СПРАВКА. Лижнык – тканый коврик из овечьей шерсти, чаще всего с узором, у которого есть пушистый ворс с одной или двух сторон.

13 декабря 2019 года косовскую керамику (город Косов, Прикарпатье) внесли в репрезентативный список нематериального художественного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Наталия Медведева

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