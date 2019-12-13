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Один из видов украинского творчества признан мировым наследием

Один из видов украинского творчества признан мировым наследием - Фото
Косовская керамика (Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk)
13.12.2019, 16:13

Косовская керамика внесена в список ЮНЕСКО

Косовскую керамику внесли в репрезентативный список нематериального художественного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщил в Facebook экс-министр культуры Евгений Нищук.

Отмечается, что соответствующее решение приняли в Боготе (Колумбия) на заседании 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Нищук отметил, что следующая номинация от Украины, которая тоже может попасть в список ЮНЕСКО – крымскотатарский Орьнек.

В Боготу поехала украинская делегация из города Косов, которую возглавила ученый и мастер, председатель благотворительной организации БФ Аутентичность Гуцульщины Мария Гринюк. 

Гринюк, которая работает в стиле гуцульской керамики, рассказывала, что косовская керамика уникальна не только потому, что она трехцветная – в ней используются зеленый, желтый и коричневый цвета на белом фоне. А еще и потому, что на ней изображаются образные сюжетные мотивы из жизни гуцулов, австрийского войска и сакральная тематика. Уникальную керамику создают в городе Косов, в поселке Углы и в селе Пистинь на Прикарпатье.

Справка. Орьнек – национальный крымскотатарский орнамент, одно из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа. Орнамент содержит в себе объединенные в композицию мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основной символикой является изображение цветов и деревьев в оттенках розового, зеленого, желтого и синего цветов.

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