В РФ украинского политузника, заболевшего COVID-19, замотали в пленку и вывезли - Денисова

Муслиму Алиеву, который является фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир", не оказали медицинскую помощь, несмотря на подтверждение заболевания

У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан", подтвержден COVID-19. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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По ее данным, Алиеву не оказали медицинскую помощь, несмотря на подтверждение заболевания.

"Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру", - отметила омбудсмен.

Денисова также добавила, что в этом же СИЗО находятся и другие фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" – Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров - они также оказались в зоне риска заражения коронавирусом.

"Россия продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает", - подчеркивает она.

Омбудсмен также написала, что руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления политзаключенных Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

У Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки, написала Денисова.

Украинский омбудсмен требует от российской коллеги Татьяны Москальковой "реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными".

Также Денисова требует сообщить местонахождение Муслима Алиева и обеспечить право на получение надлежащей медпомощи всем украинским гражданам.

В России Муслима Алиева и Энвера Бекирова приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима по ч.1 ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации) УК.

Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука приговорили к 12 годам колонии строгого режима по ч.2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации).

Арсена Джеппарова и Рефата Алимова осудили по аналогичной статье и приговорили к 7 и 8 годам колонии соответственно.

Наталия Софиенко

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