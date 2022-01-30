В ряде областей ухудшится погода, могут быть проблемы с транспортом – ГСЧС

В Киеве и ряде областей Украины ухудшится погода, возможны нарушения работы транспорта. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечается, 30-31 января в Украине будут порывы ветра 15-20 м/с. В западных областях они достигнут 25 м/с, в Карпатах – 25-30 м/с, возможны метели.

30 января в Карпатах, а ночью в западных областях и Житомирской ожидается значительный снег, объявлен первый уровень опасности (желтый).

В Киеве 30-31 января порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в столице также объявлен первый уровень опасности.

Кроме того, на дорогах столицы и по всей Украине ожидается гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупреждают в ГСЧС.

В конце декабря 2021-го в Минэкологии заявили, что изменения климата неравномерно ударят по Украине, некоторые области пострадают сильнее.

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Марк Сировой

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