В СБУ не подтверждают информацию о "демонтаже" памятной плиты в Центре спецопераций

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что "плита цела и невредима, находится в музее ЦСО "А", как и эмблема подразделения"

Информация о том, что в Центре специальных операций "А" СБУ якобы демонтировали и разбили плиту с именами погибших сотрудников службы не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сегодня отдельные "эксперты" распространили информацию, что в Центре специальных операций "А" СБУ якобы демонтировали и разбили плиту с именами погибших сотрудников службы. Однако эта "сенсация" не соответствует действительности. На самом деле плита цела и невредима, находится в музее ЦСО "А" как и эмблема подразделения", - подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ объяснили, что образ Богородицы на территории Центра специальных операций был установлен по просьбе матерей и жен погибших героев.

"Ведь именно Оранта является символом мудрости, единства и материнской защиты воинов от невзгод. Мы помним каждого сотрудника СБУ, который погиб, защищая целостность и неприкосновенность Украины. И просим отдельных "экспертов" не спекулировать на памяти погибших героев", - подчеркнули в СБУ.

Сегодня политтехнолог Тарас Березовец сообщил, что якобы "в начале августа в холле Центра специальных операций СБУ "Альфа" на Большой Васильковской были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы".

26 мая сообщалось, что с пустя два года после артиллерийского обстрела позиций объединенных сил в районе Бахмутской трассы в Луганской области, когда погибли два спецназовца СБУ и еще двое получили ранения, идентифицированы все боевики, которые 26 мая 2018 года осуществили эту атаку.

Арина Толина

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