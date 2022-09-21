В Тернополе возвращают ношение масок из-за COVID-19

В Тернополе штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера принял решение ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский горсовет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Среди главных решений, вступающих в силу с 22 сентября:

- Обеспечить соблюдение масочного режима в местах массового скопления населения, общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах, общепитах, учреждениях культуры и искусств, религиозных учреждениях.

- Обеспечить работу водителей и кондукторов на маршрутах, используя средства индивидуальной защиты (защитные маски, респираторы).

- Осуществлять перевозку пассажиров исключительно в защитных масках (респираторах).

- Совершать ежедневную профилактическую дезинфекцию общественного транспорта.

- Рекомендовать работникам учебных заведений (школ) принимать самостоятельно решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения.

- Организовать должным образом образовательный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства (постановления главного государственного санврача от 06.09.2021г. №10 "Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

- Обеспечить надлежащее качество воздуха помещений в учебных заведениях.

- Во время богослужений в храмах соблюдать масочный режим и другие санитарно-противоэпидемические требования. При совершении религиозных обрядов использовать одноразовую посуду или использовать средства для дезинфекции литургической посуды.

19 сентября Министерство здравоохранения утвердило приказ №1586, который вводит важные изменения по вакцинации против COVID-19.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.