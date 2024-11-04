В Тернопольской области будут судить врачей, из-за которых ослепли 18 пациентов

Глаз (Иллюстративное фото: v2osk/Unsplash)

В Тернопольской области будут судить трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы, из-за которых, как утверждается, частично или полностью потеряли зрение 18 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Следствие установило, что заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц Тернопольской области продавал пациентам запрещенный в Украине препарат, не предназначенный для лечения глаз.

С марта 2022 по февраль 2023 трое врачей этого отделения по указанию заведующего вводили этот запрещенный препарат пациентам. Каждый из врачей получал от 8000 до 34 000 гривен за введение препарата, пишут правоохранители.

В результате "лечения" пострадали 18 пациентов: 15 из них потеряли зрение на один глаз, а три – на оба. Из-за осложнений после введения препарата семи пациентам пришлось провести операцию по удалению глаза.

Трем врачам и заведующему инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия для больных, получение неправомерной выгоды и служебную халатность. Акты уголовных производств направлены в суд.

Журналисты Суспильне Тернополь в 2023 году публиковали сюжет, для которого пообщались с пострадавшими и их родными. Пациенты говорили, что вкололи им в глаза – не знают, документы с названием препарата им не давали, о составе лекарств не рассказывали.

СПРАВКА 16 февраля 2023 врачи-офтальмологи Чортковской центральной городской больницы



В Тернополе всем пациентам провели срочные операции, но ни одна из них не дала положительного результата и состояние пациентов осталось неизменным. 16 февраля 2023 врачи-офтальмологи Чортковской центральной городской больницы провели запланированные инъекции глаз 22 пациентам. Через несколько часов после процедур все они начали ощущать резкую боль и жжение в глазах и значительно потеряли зрение. Их срочно направили в Тернопольскую областную клиническую больницу, где им поставили диагноз острый эндофтальмит (воспаление внутренней части глаза, обычно вызванное инфекцией. Это серьезное состояние, что может привести к значительной потере зрения или даже слепоты, если не будет вовремя диагностировано и лечено).В Тернополе всем пациентам провели срочные операции, но ни одна из них не дала положительного результата и состояние пациентов осталось неизменным.