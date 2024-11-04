У Тернопільській області судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів
У Тернопільській області судитимуть трьох лікарів і завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні, через яких, як стверджується, частково або повністю втратили зір 18 пацієнтів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Слідство встановило, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень Тернопільської області продавав пацієнтам заборонений в Україні препарат, що не призначений для лікування очей.
З березня 2022 року до лютого 2023 року троє лікарів цього відділення за вказівкою завідувача вводили цей заборонений препарат пацієнтам. Кожен з лікарів отримував від 8000 до 34 000 гривень за введення препарату, пишуть правоохоронці.
Внаслідок "лікування" постраждали 18 пацієнтів: 15 із них втратили зір на одне око, а три – на обидва. Через ускладнення після введення препарату сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока.
Трьом лікарям і завідувачеві інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість. Акти кримінальних проваджень скеровано до суду.
Журналісти Суспільне Тернопіль у 2023 році публікували сюжет, для якого поспілкувалися з постраждалими та їхніми рідними. Пацієнти казали, що вкололи їм в очі – не знають, документів із назвою препарату їм не давали, про склад ліків не розповідали.
У Тернополі всім пацієнтам провели термінові операції, але жодна з них не дала позитивного результату, і стан пацієнтів залишився незмінним.
- У березні 2023 року завдяки розслідуванню NGL.media, стало відомо, що медики з Чорткова використали підроблений препарат "Алтузан" невідомого походження для ін’єкцій. Коли поліція почала розслідування, вони вилучили цей препарат для експертизи, щоб з’ясувати, чи був він інфікованим.