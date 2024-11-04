У Тернопільській області судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів

Через ускладнення після введення лікарями невідомого препарату сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока

Око (Ілюстративне фото: v2osk/Unsplash)

У Тернопільській області судитимуть трьох лікарів і завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні, через яких, як стверджується, частково або повністю втратили зір 18 пацієнтів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень Тернопільської області продавав пацієнтам заборонений в Україні препарат, що не призначений для лікування очей.

З березня 2022 року до лютого 2023 року троє лікарів цього відділення за вказівкою завідувача вводили цей заборонений препарат пацієнтам. Кожен з лікарів отримував від 8000 до 34 000 гривень за введення препарату, пишуть правоохоронці.

Внаслідок "лікування" постраждали 18 пацієнтів: 15 із них втратили зір на одне око, а три – на обидва. Через ускладнення після введення препарату сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока.

Трьом лікарям і завідувачеві інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість. Акти кримінальних проваджень скеровано до суду.

Журналісти Суспільне Тернопіль у 2023 році публікували сюжет, для якого поспілкувалися з постраждалими та їхніми рідними. Пацієнти казали, що вкололи їм в очі – не знають, документів із назвою препарату їм не давали, про склад ліків не розповідали.

ДОВІДКА 16 лютого 2023 року лікарі-офтальмологи Чортківської центральної міської лікарні



У Тернополі всім пацієнтам провели термінові операції, але жодна з них не дала позитивного результату, і стан пацієнтів залишився незмінним. 16 лютого 2023 року лікарі-офтальмологи Чортківської центральної міської лікарні провели заплановані ін’єкції очей 22 пацієнтам. Через кілька годин після процедур усі вони почали відчувати різкий біль і печіння в очах і значно втратили зір. Їх терміново направили до Тернопільської обласної клінічної лікарні, де їм поставили діагноз гострий ендофтальміт (запалення внутрішньої частини ока, зазвичай викликане інфекцією. Це серйозний стан, що може призвести до значної втрати зору або навіть сліпоти, якщо не буде вчасно діагностовано і ліковано).У Тернополі всім пацієнтам провели термінові операції, але жодна з них не дала позитивного результату, і стан пацієнтів залишився незмінним.