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В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19: больше всего – в Днепропетровской области

20.05.2021, 08:18
В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19: больше всего – в Днепропетровской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 5165 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5138), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской области (489), Киеве (433) и Харьковской области (429). Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.

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За сутки в Украине умерли 203 больных COVID-19 (днем ранее – 227), выздоровели – 16 748 (17 102), были госпитализированы – 1884 (2269).

По всей стране официально было сделано 69 732 теста на коронавирус (77 685): методом ПЦР – 29 509 (31 935), ИФА – 12 693 (13 904), экспресс-тестов – 27 530 (32 656).

С начала эпидемии на утро 20 мая в Украине зафиксировали 2 170 398 заболевших коронавирусом, 48 899 умерших и 1 916 194 выздоровевших.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 433 заболевших COVID-19 за сутки (477);
Винницкая область – 117 (128);
Волынская – 196 (193);
Днепропетровская – 489 (457);
Донецкая – 291 (336);
Житомирская – 164 (115);
Закарпатская – 96 (67);
Запорожская – 311 (276);
Ивано-Франковская – 126 (98);
Киевская – 295 (336);
Кировоградская – 80 (84);
Луганская – 123 (111);
Львовская – 283 (293);
Николаевская – 172 (237);
Одесская – 146 (130);
Полтавская – 137 (131);
Ровенская – 217 (309);
Сумская – 129 (167);
Тернопольская – 141 (108);
Харьковская – 429 (567);
Херсонская – 240 (110);
Хмельницкая – 152 (178);
Черкасская – 181 (169);
Черновицкая – 86 (62);
Черниговская – 131 (53).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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