В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19: больше всего – в Днепропетровской области

За прошедшие сутки в Украине выявили 5165 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5138), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской области (489), Киеве (433) и Харьковской области (429). Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.

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За сутки в Украине умерли 203 больных COVID-19 (днем ранее – 227), выздоровели – 16 748 (17 102), были госпитализированы – 1884 (2269).

По всей стране официально было сделано 69 732 теста на коронавирус (77 685): методом ПЦР – 29 509 (31 935), ИФА – 12 693 (13 904), экспресс-тестов – 27 530 (32 656).

С начала эпидемии на утро 20 мая в Украине зафиксировали 2 170 398 заболевших коронавирусом, 48 899 умерших и 1 916 194 выздоровевших.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 433 заболевших COVID-19 за сутки (477);

Винницкая область – 117 (128);

Волынская – 196 (193);

Днепропетровская – 489 (457);

Донецкая – 291 (336);

Житомирская – 164 (115);

Закарпатская – 96 (67);

Запорожская – 311 (276);

Ивано-Франковская – 126 (98);

Киевская – 295 (336);

Кировоградская – 80 (84);

Луганская – 123 (111);

Львовская – 283 (293);

Николаевская – 172 (237);

Одесская – 146 (130);

Полтавская – 137 (131);

Ровенская – 217 (309);

Сумская – 129 (167);

Тернопольская – 141 (108);

Харьковская – 429 (567);

Херсонская – 240 (110);

Хмельницкая – 152 (178);

Черкасская – 181 (169);

Черновицкая – 86 (62);

Черниговская – 131 (53).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Марк Сировой

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