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25.04.2019, 08:35

В Украине будет тепло и солнечно: погода, карта

В Украине будет тепло и солнечно: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укригидрометцентра, на Правобережье ожидается сильный ветер

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Сегодня, 25 апреля, будет солнечно и тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Отдельные дожди могут капнуть в западных областях. В течение дня температура воздуха достигнет + 20, + 26 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, на побережье Черного и Азовского морей воздух прогреется до +16, +19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"На Правобережье ветер будет порывистым, до сильного", - уточнила Диденко.

В Киеве 25 апреля – солнечно и тепло, в течение дня + 20, + 23 градуса.

В ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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