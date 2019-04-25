В Украине будет тепло и солнечно: погода, карта

Сегодня, 25 апреля, будет солнечно и тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Отдельные дожди могут капнуть в западных областях. В течение дня температура воздуха достигнет + 20, + 26 градусов", - отметила Диденко.
По ее словам, на побережье Черного и Азовского морей воздух прогреется до +16, +19 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"На Правобережье ветер будет порывистым, до сильного", - уточнила Диденко.
В Киеве 25 апреля – солнечно и тепло, в течение дня + 20, + 23 градуса.
В ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины.