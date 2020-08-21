В Украине чаще всего нарушают карантин в Днепропетровской области. Инфографика полиции

За период карантина правоохранители составили 23 753 админпротокола

С момента введения в Украине карантина по COVID-19 полицейские составили на нарушителей 23 753 административных протокола и открыли 226 уголовных дел за нарушение правил карантина. Больше всего - в Днепропетровской области (3094). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

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На втором месте по количеству правонарушений - Киев (2675), потом - Харьковская область (2255), Львовская (1670) и Одесская область (1414).

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В частности, 5235 составили на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2504 - на руководителей торговых учреждений питания, 1996 - на водителей, 847 -на руководителей предприятий и учреждений, 533 — на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений.

2640 админпротоколов составили за нарушение правил самоизоляции.

Полиция также открыла 226 уголовных дел. Из них 114 - по ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Больше всего нарушений по этой статье - в Днепропетровской (19 дел), Харьковской (12), Закарпатской областях (восемь) и в Киеве (семь).

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Киев и 15 областей Украины не готовы к ослаблению карантина.



не готовы На борьбу с коронавирусом в Украине уже потрачено около 25 млрд грн, сообщает сайт Министерства финансов.

Наталия Софиенко

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