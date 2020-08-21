Коронавирус. Киев и 15 областей Украины не готовы к ослаблению карантина: таблица
В Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях пять дней подряд загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превышает 50%
Киев и 15 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Пять дней подряд высокая загруженность инфекционных больниц наблюдается в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. В Винницкой и Одесской областях загруженность больниц превышает 50% четыре дня подряд.
Такие показатели эпидемиологической ситуации могут вести к усилению карантинных ограничений, сообщают в Минздраве.
Также в 15 регионах заболеваемость за две недели превышает 40 на 100 000 человек, такая ситуация наблюдается в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ифано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
При этом во всех областях и в Киеве за неделю делается более 24 тестов на коронавирус на 100 000 человек.
Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):
- За сутки в Украине выявили 2106 новых заболевших COVID-19.
- Новые заболевшие обнаружены во всех областях страны.
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