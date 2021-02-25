В Украине до +16 тепла и без осадков: карта погоды на сегодня

Сегодня, 25 февраля, температура в ряде областей Украины поднимется выше 10 градусов тепла, осадков не ожидается. Об этом говорят данные на сайте Укргидрометцентра.

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На западе страны, в Винницкой и Одесской областях воздух прогреется до +10..+16 градусов. В центральных областях и Николаевской области от +6 до +9, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской – +2..+4. В Харьковской и Днепропетровской областях +1..+3 градусов, в Луганской, Донецкой и Запорожской – от -1 до +1. В Крыму +3..+5 градусов.

Существенных осадков не будет по всей территории Украины.

Завтра теплая погода ожидается по всей стране. В западных областях до +15, в центральных – до +12, на востоке до +10, на юге – до +14.

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Денис Юдин

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