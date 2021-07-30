В Украине на выходных сохранится жара, ожидаются дожди и грозы: карта погоды

На выходных в Украине сохранится жара, местами пройдут дожди и грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентр.

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Сегодня, 30 июля, на западе, в центре и на востоке Украины +27..+30, в Закарпатской и Луганской областях до +31. На юге страны +30..+33.

В Херсонской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди и грозы со шквальным ветром и градом.

В субботу, 31 июля, в западных областях +27..+30, центральных и восточных областях +28..+31, на юге, в Крыму и в Винницкой области до +32. В западных и восточных областях ожидаются дожди и грозы.

Похожая погода сохранится в воскресенье, 1 августа. В Николаевской, Херсонской и Луганской областях температура может подняться до +34. Дожди и грозы ожидаются на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях.

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Денис Юдин

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