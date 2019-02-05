Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 09:13

В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО

В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО - Фото
Фото: LIGA.net

Абитуриенты смогут сдать тестирование максимум по четырем учебным предметам

Реклама
Реклама

5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания и продлится до 25 марта. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В Украине ожидают около 332 тысяч участников тестирования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования: выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования.

Реклама

В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

"Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум по четырем учебным предметам. В общем ВНО будет проходить по 11 учебным предметам", - отмечается в сообщении.

В Украине с 2019 года творческие конкурсы для абитуриентов будут проходить перед проведением внешнего независимого тестирования (ВНО).

Отправить:
Распечатать:
Теги: вно, регистрация, основная сессия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 