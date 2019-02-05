В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО

Фото: LIGA.net

5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания и продлится до 25 марта. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В Украине ожидают около 332 тысяч участников тестирования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования: выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования.

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В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

"Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум по четырем учебным предметам. В общем ВНО будет проходить по 11 учебным предметам", - отмечается в сообщении.

В Украине с 2019 года творческие конкурсы для абитуриентов будут проходить перед проведением внешнего независимого тестирования (ВНО).